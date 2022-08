El BOP publica la ordenanza del Centro de Convenciones, que no estará lista hasta otoño

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) publicó este miércoles la ordenanza municipal que regulará el Centro de Convenciones y Exposiciones de Córdoba. La ordenanza fue aprobada en Pleno en julio y hasta ahora no ha sido publicada. A partir de la publicación se abre un plazo de alegaciones de un mes, que una vez resueltas regresará el documento al Pleno.

Es decir, la ordenanza que regulará el funcionamiento del Centro de Convenciones no estará en vigor al menos hasta el mes de octubre. Después de la resolución de las alegaciones, el Ayuntamiento tiene que contestarlas y aprobarlas, si las estima o no, en un nuevo Pleno municipal. Y tras la entrada en vigor de la ordenanza no se podrá aprobar una tasa de precios públicos que permita, a su vez, alquilar y gestionar el Centro de Convenciones.

La ordenanza comprende un total de 17 artículos organizados en cuatro apartados fundamentales, destacando la regulación del servicio público, la calidad y financiación del mismo y la publicidad por parte del Ayuntamiento.

Finalmente, el Centro de Convenciones se gestionará directamente desde el Ayuntamiento y no será una empresa pública la que se encargue de su funcionamiento. Por eso es necesaria la aprobación de la ordenanza y de la tabla de precios públicos. En principio, se ha fijado un precio de alquiler del edificio entero de 10.000 euros.

El Centro de Convenciones y Exposiciones es un proyecto que se inició en el año 2015 en el antiguo Pabellón Cajasur del Parque Joyero de Córdoba y en el que el Ayuntamiento ha invertido en su reforma más de diez millones de euros.