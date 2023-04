Bellido, sobre la incorporación de Albás a la lista del PP: “No miro la ideología, sino el compromiso con Córdoba” 

El alcaldable por el PP al Ayuntamiento de Córdoba, José María Bellido, ha defendido este domingo la incorporación a su lista de la ya exteniente de alcalde de Córdoba y exmilitante de Ciudadanos, Isabel Albás, ya que el proyecto de los populares “no mira la ideología, sino el amor y el compromiso con Córdoba”.

Este sábado, Bellido anunció esta nueva incorporación a través de sus redes sociales. Apenas una hora después lo hizo la propia Albás en una rueda de prensa en la que comunicaba que abandonaba su acta de concejal y dejaba la militancia de la formación naranja, un partido que ya no le “representaba”.

Para el actual alcalde de Córdoba, “es una fantástica decisión” formar parte del PP, creando un equipo “con una experiencia en el ámbito privado y que aúna todas las sensibilidades que tiene esta ciudad”. Las incorporaciones más destacadas al proyecto del PP para los próximos comicios municipales sin duda han sido, no solo la de Albás, sino también la del abogado y consejero del Córdoba CF, Jesús Coca, y la del director de Relaciones Institucionales de El Corte Inglés en Córdoba, Daniel García-Ibarrola. A ello se suma el regreso de Julián Urbano, quien fuera excoordinador de Vox en Córdoba y que, de salir elegido, sería el concejal que le daría la mayoría absoluta al PP en Córdoba.

Con la salida de Albás del gobierno local, será Antonio Barrionuevo quien ocupe su puesto durante los 42 días que restan hasta las elecciones. Además, el alcalde ha comunicado que las áreas que dirigía la concejala pasarán a manos de los actuales concejales de Ciudadanos, “cumpliendo así el pacto de gobierno”.

Por tanto, los ediles María Luisa Gómez Calero, Antonio Álvarez y Manuel Torrejimeno poseerán a partir de este lunes más competencias de las que ya tenían una vez que el alcalde firme el decreto.

