Bellido asegura que los policías locales que hagan productividades "acabarán cobrando"

"Este es un día grande para la ciudad. Vamos a tener una oportunidad única. Es el día en el que la magnífica Policía Local que tenemos puede aprovechar para demostrar la capacidad de la ciudad para organizar eventos". El alcalde Córdoba, José María Bellido, se dirigía de esta manera a la plantilla policial de la ciudad para pedirle que sí hagan productividades, al contrario de lo que le han pedido los sindicatos. "La productividad la van a cobrar", insistió.

Los sindicatos han denunciado los retrasos en el pago de las horas extraordinarias que tienen que hacer los agentes para completar los turnos desde hace años. Bellido dijo que "en este mandato" ya "se ha pagado todo 2018 y 2019", además de "enero y febrero de 2020". En la próxima nómina, anunció, se incluirán las productividades de "marzo y abril de 2020".

"Estanos trabajando para que se siga pagando. No entiendo el motivo para ese día tan señalado" haya sido elegido por los sindicatos para dejar de hacer productividades, sostuvo el alcalde. "No veo motivo para que no se apunten a la productividad porque la van a cobrar", insistió, al tiempo que mostró su confianza "en la profesionalidad de la plantilla".

Preguntado sobre si está garantizada la seguridad durante la llegada de La Vuelta a España, Bellido dijo que "ese día se va a trabajar". Además, aseguró que se contará con Protección Civil, con voluntarios "o haremos contratos si hace falta". "Todo suma", concluyó.