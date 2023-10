El Ayuntamiento pone el contador a cero para tener los presupuestos en enero

El equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Córdoba tiene una prioridad: aprobar los presupuestos en los primeros días de enero. Es un reto que ha marcado el propio alcalde, José María Bellido. El regidor fue entre 2011 y 2015 concejal de Hacienda y tiene la espina clavada de no haber podido aprobar en tiempo y forma los presupuestos municipales entre 2019 y 2023. Los de este año, por ejemplo, se aprobaron a finales del mes pasado. El retraso en la aprobación de los presupuestos supone entre otros problemas que las ejecuciones de proyectos se atrasen y, en algunos casos, se solapen entre ejercicios. Eso provoca que algunos proyectos con presupuesto exclusivamente anual se paralicen o directamente no se puedan ejecutar.

Ahora, el gobierno local se ha propuesto aprobar el presupuesto de 2024 en tiempo y forma para evitar estos problemas. Así, este mismo miércoles dará el primer paso con la aprobación de las ordenanzas y tasas fiscales para el año próximo, a través de una Junta de Gobierno Local extraordinaria. Estas tasas, que serán presentadas por la teniente de alcalde de Hacienda, Blanca Torrent, marcan los ingresos previstos en el Ayuntamiento. A partir de ellas, se configura el presupuesto de gastos.

Bellido ya ha reunido en una mesa de coordinación a todas las delegaciones municipales, a todos los organismos autónomos y a todas las empresas públicas, a los que ha puesto a elaborar desde ya los presupuestos. Una vez conozcan el proyecto de ordenanzas, se podrá configurar qué corresponde a cada entidad. El objetivo pasa por poder disponer del presupuesto ya aprobado en las primeras semanas de enero, cumpliendo así por vez primera en cinco años con las recomendaciones del Ministerio de Hacienda.

De momento, poco se conoce del proyecto de ordenanzas fiscales, aunque el alcalde ha insistido en que quiere seguir planteando bajadas de impuestos o, al menos, congelación de algunas tasas, algo complicado en un contexto inflacionario si no se quiere deteriorar el servicio público que ofrece el Ayuntamiento.

