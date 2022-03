Consigue que Aucorsa facilite su acceso con un carrito gemelar tras 22 meses de quejas

Desde hace 22 meses, Mariló Orbaneja ha estado comunicando sus quejas a través de llamadas y en redes sociales a Aucorsa por no poder subir fácilmente al autobús con un carrito gemelar de bebés. Tras casi dos años, este lunes ha conseguido una respuesta por parte de la empresa municipal que, según ha informado a Cordópolis, ha sido “que van a mandar una circular a todos los trabajadores”, para que le faciliten el acceso al bus.

Mariló es usuaria sobre todo de las líneas 2 y 4, que utiliza para llevar a dos de sus hijas -de 13 y 7 años- a su centro educativo. Pero para ello tiene que llevar también un carrito gemelar con su otra hija de 23 meses y un hijo de 8 meses. Una tarea que se le hace casi misión imposible cuando llega la hora de subir al autobús. “No me ponen la rampa, ni lo pegan a la acera”, se queja. En todo este tiempo, “solo un conductor dio marcha atrás y lo arrimó”, ha explicado.

Este lunes pasado, según ha contado, un vehículo de la línea 2 salió sin ella, “le pedí que me abriera la puerta de atrás y no lo hizo, al final mis hijas llegaron tarde al colegio”. Y es que coger el autobús le es necesario ya que su marido se encuentra trabajando fuera de Córdoba y no dispone de vehículo propio.

La primera queja que puso recuerda que fue hace 22 meses porque fue “cuando iba a una revisión de cesárea” tras tener a su última hija. Desde entonces, cada día que se ha encontrado con esta situación ha remitido una comunicación directa a Aucorsa a través de las redes sociales de la empresa municipal y ha llamado, sin obtener respuesta. En total, 51 quejas y 224 llamadas telefónicas de las que “no han respondido ninguna”.

Esta situación, que ha calificado de “desesperante”, asegura que no le pasa cuando el autobús que coge es el eléctrico, “en este el conductor sí se pega más a la parada”. Además, cuenta que tampoco es la única a la que le ha pasado, “a mi prima le pasa igual desde el Sector Sur”.

Finalmente tras casi dos años desde la primera queja y la primera llamada a la empresa, Mariló ha obtenido una respuesta por parte de Aucorsa, que ha pasado las inciencias al departamento correspondiente para remitir una circular al personal, pidiendo a los conductores que le faciliten la subida al autobús con el carrito gemelar.