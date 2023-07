Aucorsa alcanza los 58.000 viajeros al día, un 27% más que el año pasado

La empresa municipal de transporte de Córdoba, Aucorsa, ha registrado este año un aumento de los viajeros que utilizan sus autobuses para desplazarse en la capital y las barriadas periféricas. Los últimos datos actualizados señalan que, entre enero y mayo, casi 58.000 usuarios .cordobeses y visitantes-, cogieron un autobús urbano cada día, lo que supone un 27% más que en el mismo periodo del año anterior.

Los registros de Aucorsa -a los que ha tenido acceso Cordópolis-, indican que entre enero y mayo de este año se subieron a los buses de la empresa municipal un total de 8.688.133 usuarios, frente a los 6.824.579 del mismo periodo de 2022. Esto supone, en número absolutos, un incremento de 1.863.554 viajeros en los primeros cinco meses del año, equivalente a un aumento del 27,3%.

Con las cifras registradas, una media de 1.737.626 personas usaron los buses de Aucorsa cada mes, lo que supone que fueron unas 57.920 al día, en estos primeros cinco meses del año.

Por meses, enero de 2023 fue el que registró un mayor aumento de viajeros, un 40,44% más con respecto a enero del año anterior, al pasar de 1.072.191 usuarios entonces a los 1.505.754 de este año.

En febrero, el incremento de viajeros de Aucorsa fue del 26,11% -1.464.857 frente a los 1.161.567 del año anterior-, mientras que en marzo aumentaron un 25,97% -con 1.827.538 viajeros frente a los 1.450.746 anteriores-.

En el mes de mayo -que incluye el servicio para la Feria-, el registro de usuarios fue de 2.202.457, un 24,21% que en el mismo mes del año pasado, cuando se registraron 1.773.225 viajeros. Y abril fue el mes con menor incremento, un 23,46%, contabilizando un total de 1.687.527 usuarios, por los 1.366.850 del mismo mes del año anterior.

