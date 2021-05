Únete al club que te alegrarás. Desde que utilizo productos de ‘The Ordinary’ mi piel ha mejorado sensiblemente: en pocas semanas ha ganado luminosidad y confort. Por eso, es el sueño hecho realidad de toda persona que busca efectividad, integridad y buen precio.

¿Dónde encontrar ‘The Ordinary’? ¿Por qué es diferente? Vamos a ello.

Un primer contacto puedes tenerlo en las tiendas físicas de Primor (https://www.primor.eu/1010_the-ordinary). Sorprende la simplicidad de sus envases blancos, que parecen más un medicamento sin receta que productos cosméticos, y el nombre de cada producto, consistente en la fórmula química del mismo. “Esto hay que probarlo -pensé-; pero cómo, por dónde empezar”.

‘The Ordinary’ es una marca de la compañía canadiense DECIEM, The Abnormal Beauty Company, que ofrece cosméticos veganos sin parabenos, sulfatos, aceites minerales, aceites animales, mercurio ni tintes artificiales ideados por un equipo especializado en bioquímica y formulación. Su lema es usar la química para el bien (nuestro y del entorno), además no experimentan con animales.

Se dirige a todas las personas, con independencia de su diversidad; no se publicitan con modelos, solo se muestran los productos y se orienta de una manera muy clara sobre su utilización.

La gran ventaja de ‘The Ordinary’ es que pone fórmulas eficaces y profesionales al alcance de nuestra mano; por ejemplo: sérum de niacinamida, ácido glicólico, vitamina C, ácido láctico, ácido mandélico, escualano o retinoides. No obstante, si tenemos una piel problemas solo hay guiarse de nuestro dermatólogo, algo recomendable respecto a esta y otras marcas.

Pero aún no he contado lo mejor. Ya no estamos solos ante las indicaciones de uso porque existe, ¡Oh sí!, el club de fans de ‘The Ordinary’ (https://theordinary.es/guia-the-ordinary/) en español. Tutoriales, youtubers especializados, rutinas de tratamiento según cada necesidad y todos los detalles, para sacar el máximo partido a una marca eficaz y asequible.

‘The Ordinary’ está a la venta en Primor, Sephora (https://www.sephora.es/marcas/marcas-de-a-z/the-ordinary-ordin/), Druni, Douglas, Lookfantastic (https://www.lookfantastic.es/brands/the-ordinary.list), Amazon y en la tienda de DECIEM (https://deciem.com/es).

Nota: Las menciones a marcas y productos no llevan aparejada ninguna contraprestación