Hay que reconocer a los yutubers andorranos una cosa: han puesto los impuestos en el centro del debate público. Y digo los impuestos. Porque el debate en la calle, curiosamente no es sobre paraísos fiscales, sino sobre cómo, cuándo y en qué se gastan en España los impuestos.

Y ojo que el detalle es importante, porque el debate está llenando huecos en las tertulias y en las tribunas mientras los hospitales están hasta arriba de contribuyentes. Hablamos de no pagar impuestos en el momento más duro de la pandemia. Hablamos de insolidaridad en el peor momento posible. Yo lo sé porque tengo un cuñado y una madre influensers de verdad. De esos cuyas decisiones en un quirófano influyen, y mucho, en la vida de los demás.

Hablamos de infiernos impositivos y no de paraísos fiscales porque así lo quieren quienes, no solo tienen tomada la decisión de marcharse, sino que además la someten a escrutinio público, buscando el aplauso o la reprobación. Lo que más me sorprende del tema de los yutubers andorranos es que nadie les haya dicho que en España esto de evadir impuestos se arregla haciendo donaciones y pagando relaciones públicas.

Dicho lo cual, no conviene buscar pelea con quién cuenta los "amigos" por millones. Como los ingresos. Su mundo es otro.

En el nuestro, la pregunta clave es: ¿Se puede culpar a la generación más preparada de la historia por exteriorizar la idea de que España les roba? Tanto los preparamos para comerse el mundo que nos olvidamos de mencionarles quién pagaba esa ronda de conocimiento y cómo se articulaba el mundo en el que estaban creciendo. Y digo bien, el que estaban creciendo.

Porque el mundo en el que van a crecer será distinto mientras haya más rubius y wolverines que Ibais. Será peor, seguro. Pero, insisto, ¿se les puede culpar por ello? No lo creo.

Creo que son la consecuencia y no la causa de la deriva antiimpositiva que se expande como un virus por España desde hace años y que, sin ir más lejos, ha llevado esta misma semana a que el Gobierno Andaluz exija al Gobierno Español que le baje el IVA a la hostelería, un gremio que, me van a perdonar porque conozco bien, lleva años liderando la economía sumergida en España.

Algunos dirán que si el coronavirus, otros que si la crisis, otros que qué pasa con los hoteles, comercios y las discotecas. Habrá tanto ruido que seguiremos hablando de infierno impositivo y no de paraísos fiscales.

Habrá tanto ruido que, parafraseando a Alfonso Guerra, cuando el coronavirus acabe con España no la va a conocer ni la madre que la parió.

Lo que quedará será una parodia como las que hace Joaquín Reyes. Una imitación que huye deliberadamente del modelo.