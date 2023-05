¿Qué pasa con el Bono joven en Andalucía?

La situación ya es insostenible, para mí, y para muchos de nosotros, los jóvenes de Andalucía.

Después de muchas llamadas, cientos, a diferentes comunidades de Andalucía, que hemos realizado todo el grupo de jóvenes que estamos en los diferentes grupos de WhatsApp y Telegram, sin una respuesta clara, nos hacen tener estos puntos muy claros.

Número 1: El incumplimiento del plazo

Los plazos no se van a respetar, así lo afirma el personal de los distintos ayuntamientos andaluces a los que hemos pedido información, tanto por vía telefónica como telemática.

Es decir, algo publicado en el BOJA (boletín oficial de la junta de Andalucía) un medio de publicación de las leyes, disposiciones y actos de inserción obligatoria, pasa a ser un papel mojado más en la bochornosa gestión de la ayuda del alquiler joven.

Recalcamos esto, por un motivo muy concreto…

¿Qué pasa cuando es al revés?

Porque recordamos que mucha gente, MUCHA, se quedó fuera de poder solicitar la ayuda por “problemas técnicos de la web” y en ningún momento se consideró ampliar los plazos.

Ahí sí que los plazos eran los “marcados por la ley” y de “obligatorio cumplimiento”.

Entonces la pregunta es…

¿Es obligatorio en todos los casos o solo cuando interesa?

Hay más preguntas que rondan la cabeza cómo estás;

¿Por qué ahora esos plazos ya no son tan obligatorios? ¿Por qué se puede ampliar algo que está marcado desde hace meses?

Pero estas preguntas tienen una misma respuesta.

Silencio y contestaciones contradictorias de cada uno de los ayuntamientos.

Para algunos el problema es el robot, para otros la falta de personal, para otros la inclusión de un software para pagar más rápido y demás excusas infinitas de un personal, que va tan perdido como la propia ayuda.

Pero no es su culpa, el problema es que esto no les interesaba hasta ahora, porque los jóvenes solo somos material político, como todo en este País, y no se mira por ayudar, sino por sacar más o menos votos.

Y se apura o no en función de quién sea el partido político que crea la ayuda y la comunidad que lo gobierna.

Por eso, ahora, con la soga al cuello de los plazos, después de 5 meses sin prácticamente movimiento, llegan las prisas.

Y nosotros nos preguntamos…

¿No será más bien que se han puesto tarde a gestionarlo? ¿No será más bien que las elecciones municipales están a la vuelta de la esquina y les interesa decir que han resuelto “algunas” de las ayudas?

Porque aquí, también vemos otro de los problemas graves de esta gestión.

Número 2: El incumplimiento del orden de Llegada

Han resuelto ayudas sin respetar el orden de llegada.

Algo que ellos mismos dijeron, y que nos obligó, a muchos, a estar despiertos toda la mañana del día 14 de noviembre (y sucesivas) para presentar las ayudas de madrugada.

Quedándose sin dormir, o sacrificando días libres porque la página no funcionaba correctamente. Mientras mentalmente nos “apretaba” presentarla cuanto antes para estar lo más adelante posible en esa lista de llegada.

¿Qué ha pasado con eso? Porque hemos visto cómo ese orden no se respeta y en algún caso concreto nos ha dicho textualmente esto.

“Hemos aprobado 4 o 5 al azar para saber que funcionaba bien el proceso”

¿Por qué era tan importante si al final es aleatorio? ¿Dónde está el rigor de ese orden de llegada?

Os lo decimos nosotros, al lado del respeto del plazo, del respeto a la gente joven que quiere hacer su vida y que va con el agua al cuello por los malos trabajos, las subidas constantes y los precios desorbitados del alquiler.

Lo que iba a ser una ayuda, no es más que una losa más en nuestra espalda.

Lo que iba a ser un respiro, no es más que el enfado constante de ver cómo nos ningunean una y otra vez.

Lo que pretendía ser un poco de paz, se está convirtiendo en una guerra sin fin, que ya se ha cobrado algunas bajas, porque mucha gente que confió en que esta ayuda llegase pronto…

Ya no vive en su piso, ha tenido que volver a su casa, con la autoestima tocada y con un cabreo monumental de ver cómo se prometen ayudas que no llegan.

La razón es que llevamos más de un año esperando por esta ayuda, recordamos que se publicó el 1 de enero de 2022…

No queremos vivir de esta ayuda, es más, a todos nos gustaría no tener que pedirla, pero si la idea era ayudar a los que lo necesitábamos, como siempre…

Nos han dejado tirados, abandonados y en el olvido.

Pero luego es que…

Los jóvenes de hoy en día no tienen ganas, ni actitud, ni nada…

Pero la verdad es que sí la tenemos, y mucha, pero como siempre, nos van cortando las alas cuando más necesitamos volar.

Este texto no va a servir de nada, somos conscientes de ello, al igual que tampoco las miles de protestas y denuncias que hemos hecho llegar a los distintos ayuntamientos.

No obstante, queremos que la gente sepa la verdad, que vea la mala gestión, la dejadez y el pasotismo de unos políticos que solo juegan a ver quien lo hizo peor.

Por eso…

Esto no es una ayuda, es una burla hacia toda la gente que la solicitamos y seguimos esperando una respuesta.

Versión 2

¿Qué está sucediendo con el Bono Joven en Andalucía?

Para muchos jóvenes de Andalucía, la situación actual es insostenible. Después de realizar numerosas llamadas a diferentes comunidades de Andalucía, y sin haber obtenido una respuesta clara, resulta evidente que hay dos problemas fundamentales que se deben afrontar.

En primer lugar, existe un incumplimiento del plazo establecido en la publicación de la ayuda del alquiler joven en el BOJA. Según el personal de la consejería, los plazos no se van a respetar. De hecho, se han incumplido de manera sistemática, lo que convierte el BOJA en un mero papel mojado en la gestión de esta ayuda.

En segundo lugar, se ha producido un incumplimiento del orden de llegada. A pesar de que se había establecido un orden riguroso para la resolución de las ayudas, la consejería ha resuelto casos sin respetarlo. Este incumplimiento ha generado una gran frustración en los jóvenes, que han sacrificado tiempo y sueño para presentar sus solicitudes.

Ante esta situación, surgen preguntas que deben ser respondidas: ¿Por qué ahora los plazos ya no son tan obligatorios? ¿Por qué se puede ampliar algo que está marcado desde hace meses? ¿Es obligatorio en todos los casos o solo cuando interesa? Sin embargo, las respuestas son escasas, y solo se percibe silencio y contradicciones en las contestaciones de la consejería.

En este sentido, los jóvenes se sienten desatendidos y menospreciados. El problema no radica en el personal de la consejería, que se ve sobrepasado ante la falta de claridad y coordinación en la gestión de esta ayuda. El problema es que los jóvenes se han convertido en un mero material político, y no se está mirando por ayudarles, sino por obtener más o menos votos.

A pesar de que la ayuda del alquiler joven se publicó el 1 de enero de 2022, muchos jóvenes han esperado más de un año para recibir una ayuda que, lejos de ser un respiro, se ha convertido en una carga más. Una carga que ha generado desesperación, desánimo y que ha obligado a muchos jóvenes a abandonar sus hogares, lo que ha afectado a su autoestima.

Por tanto, es necesario un compromiso real y efectivo por parte de la consejería y del gobierno andaluz para resolver los problemas que los jóvenes están afrontando. Esta ayuda del alquiler joven es fundamental para muchos jóvenes de Andalucía, que necesitan una solución real y efectiva para poder hacer frente a los malos trabajos, las subidas constantes y los precios desorbitados del alquiler.