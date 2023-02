Han abierto un bar en mi barrio. Nada nuevo. Lo han hecho en el local en el que antes hubo un bar y, antes, otro bar. Creo, sinceramente, que abrir un bar donde antes hubo uno y luego otro es, directamente, un suicidio. O una huida hacia adelante. O una tapadera. O una mezcla.

El señor que ha puesto el nuevo bar ha repintado el local, ha comprado algo de mobiliario y algo de menaje de hostelería y ha contratado (¿?) a una chica y luego a otra como “apoyo” para atender la terraza. Ambas se han ido ya, como es natural.

El señor que ha puesto el nuevo bar luce camisa negra y se ajusta el pantalón con unos tirantes con los colores de la bandera de España, en rojo y gualda. También luce una muñequera con esos colores y, sobre el mostrador apoya un manojo de llaves cerrado en un llavero de cuero que también lleva los colores rojo y amarillo.

Debo colegir, pues, que se trata de un español. Yo, vecino del barrio, también lo soy, no tienen que recordármelo. No tienen porque refregármelo. Por eso no me encuentro cómodo en ese bar nuevo del barrio.

Hay dos negros de aspecto subsahariano en dos semáforos contiguos del barrio, con petos fosforitos y mascarilla, que venden pañuelos y te dan los “buenos días” cuando cruzas el paso de cebra. Madrugan más que el del bar.

Al súper de la esquina acude Fátima, una señora marroquí que le hace las compras y mantiene la casa de la mujer del bloque de al lado. Al sol del bulevar se ven arrastrando una silla de ruedas o acompañando un taca-taca a señoras peruanas o colombianas. La vida real.

Para colmo, el tipo de los tirantes del bar asegura que es aficionado del Barça y pone los partidos en su bar gracias a un enlace pirateado que le ha pasado el amigo de su hijo ventiañero. Con la narración en árabe.

Y en una extraña metástasis del lenguaje, el bar se llama “La Nueva Brasa”, porque hace tiempo una vez allí hubo un local que se llamó “La Brasa”.

¿Pues saben qué? Jamás hubo allí, ni habrá, unas ascuas, una parrilla, unos sarmientos o carne o pescado a la brasa.

La brasa es otra cosa. Con tirantes.